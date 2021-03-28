الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء في أبوان

ترأس صباح اليوم الأحد، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بأبوان، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات الكنيسة، حيث استقبال الأب بيشوي ناثان راعي الكنيسة، وشعب الرعية.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا باسيليوس أجرى قبل العظة حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، وألقى المطران كلمة العظة حول عدة نقاط ومنها، البطل الحقيقي، والأب الرحيم، ورجوع بعد سفر، وقيامة بعد موت.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في نهاية القداس، كرم الأنبا باسيليوس فريق كورال الكنيسة ومسئولي الأنشطة، كما تم الاحتفال بتذكار السيامة الكهنوتية الحادي والأربعين لنيافته، وختم المطران الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية للحاضرين.