كنيسة نوتردام دي إيجيبت في باريس تحتفل بـ«أحد الشعانين»

احتفلت كنيسة نوتردام دي إيجيبت في باريس، اليوم الأحد، بأحد الشعانين.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأب يوساب مهني راعي الكنيسة ترأس القداس، في حضور كبير من شعب الكنيسة لاستقبال المسيح بالسعف.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بعد الانتهاء من القداس وتناول الأسرار المقدسة بدأ الأب يوساب استعداد الكنيسة لاستقبال أسبوع الآلام بصلاة الجناز العام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.