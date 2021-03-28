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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يطبق قانون مخالفة أوزان الشاحنات مع مصر

الأحد 28/مارس/2021 - 07:41 م
وزير الداخلية السوداني
وزير الداخلية السوداني عز الدين الشيخ
محمد عمر
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وجه وزير الداخلية السوداني عزالدين الشيخ، اليوم الأحد، بتطبيق قانون مخالفة أوزان الشاحنات والمقطورات العاملة بين مصر والسودان وألا تتجاوز الحمولة 50 طنًا لأي مركبة حفاظًا على سلامة الطريق القومي بين حلفا والخرطوم بعد انتهاء فترة السماح التى منحت لهم لتوفيق أوضاعهم.

كما وجه الوزير الجهات المختصة بضرورة تطبيق القرار، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل من يخالف ذلك، داعيًا الاستعانة بميزان حظيرة اشكيت الجمركية لتقليص الحمولة الزائدة وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد وزاري معبر اشكيت والحظيرة الجمركية بالمعبر، كما وقف ميدانيًا على الأوضاع وعقد اجتماعًا موسعًا مع إدارة المعبر والأجسام ذات الصلة بمنع استصحاب البضائع التجارية فى رحلات البصات السفرية بين مصر والسودان اعتبارًا من اليوم على أن يتم مصادرة أى بضائع تحملها البصات السفرية المخالفة بكل من معبري أشكيت وارقين وتطبيق البروتوكول الخاص بهذا الجانب.

وأشار الوزير إلى العلاقات التي تربط البلدين والمصالح المشتركة وضرورة الحفاظ عليها، وضرورة انسياب وتسهيل إجراءات حركة العابرين وطرح جميع السلبيات خلال الاجتماعات المشتركة بين البلدين والاجتماع التنسيقي بين إدارات المعبرين وفق البروتوكول.

كما دعا إلى عمل دراسة شاملة لحركة جميع الركاب العابرين عبر معبر اشكيت مع توضيح الإيجابيات والسلبيات لضعف بيئة العمل وحركة العبور بارقين لحفظ سلامة وكرامة الإنسان السوداني، وأن تكون الدراسة بتوصية لاتخاذ قرار من مجلس الوزراء.

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