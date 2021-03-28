كنيسة السيدة العذراء بروما تحتفل بختام الصوم المقدس

احتفلت كنيسة السيدة العذراء بروما، اليوم الأحد، بختام الصوم المقدس.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ الأب الراعي روماني فوزي بصلاة القنديل.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأب روماني فوزي تلى القنديل خلال القداس الإلهي لختام الصوم المقدس بمشاركة الرعية واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.