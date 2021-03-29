سعر اليورو اليوم الإثنين 29-3-2021



وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو اليوم استقراره داخل بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.51، كما استقر سعر اليورو اليوم امام الجنيه ليسجل داخل بنك مصر للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.54.



استقرار اليورو اليوم

وواصلت العملة الأوروبية اليوم استقرارها داخل البنوك في مصر لتسجل داخل بنك تنمية الصادرات للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.42، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.93جنيه وللبيع 18.68، أما في بنك الامارات دبي الوطني فسجل للشراء 18.76 جنيه وللبيع 18.63.



سعر اليورو اليوم 29-3-2021

كما شهدت قطاع من البنوك والمصارف العربية اليوم الإثنين انخفض سعر اليورو ليسجل داخل المصرف العربي الدولي للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.42، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.43، كما تراجع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.46، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.44، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.43.



يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية " اليورو" اليوم الإثنين الموافق 29-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.حافظ سعر اليورو اليوم على استقراره داخل قطاع كبير من البنوك المحلية والمصارف العربية أمام الجنيه المصري، إذا بلغ متوسط سعر اليورو اليوم خلال الفترة الصباحية داخل البنوك 18.61 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، تراجع سعر اليورو بالمقابل بسعر العملة الامريكية اليوم ليسجل الدولار أكبر ارتفاع مقابل اليورو، وتنزل العملة الأوروبية إلى 1.1778 دولار.وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.