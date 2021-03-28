تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل طليقته بأرض اللواء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، الأحد، حبس المتهم بإلقاء طليقته من الطابق الثالث بمنطقة أرض اللواء 15 يومًا على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات الخطف والاعتداء بالضرب على المجنى عليها وابتزازه والشروع فى قتلها، وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بخطف طليقته والاعتداء عليها بالضرب، لإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة بالجيزة، وإلقائها من الطابق الثالث من عقار سكنى.عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم تحرير محضر الواقعة وضبطه وأرفق بمحضر الواقعة الأصلى وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.