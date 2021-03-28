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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نوال مصطفي: «رائدات الأعمال 2021» هدفها تشجيع أصحاب المواهب بمجال الحرف اليدوية

الأحد 28/مارس/2021 - 08:06 م
نوال مصطفي
نوال مصطفي
محمد الشريف
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نظمت جمعية رعاية أطفال السجينات مساء اليوم احتفالية توزيع جوائز مسابقة «نوال مصطفى» لرائدات الأعمال 2021م في نسختها الثانية، تحت شعار (الحرف اليدوية والتراث المصري).

أطلقت المسابقة برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور عدد من رجال الصناعة ممن لهم دور بارز في ريادة الأعمال.

وقالت الكاتبة نوال مصطفى رئيسة ومؤسسة جمعية أطفال السجينات، في كلمتها أثناء الحفل، إن المسابقة تستهدف جميع السيدات والفتيات فوق الـ18 عامًا، ممن لديهن موهبة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية بمختلف أنواعها.

وأضافت أن الجوائز تنقسم لفئتين، الأولى حصول 3 فائزات على دعم كامل للمشروعات، والثانية حصول 7 فائزات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكدت أن الهدف الرئيسي للمسابقة، هو تشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها، وذلك للحفاظ على التراث المصري من الاندثار وللحفاظ على الهوية المصرية.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نشاط جمعية رعاية السجينات، ودورها في تأهيلهن ودمجهن مع المجتمع.

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