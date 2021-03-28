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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى 15 مايو

الأحد 28/مارس/2021 - 07:06 م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة التبين، اليوم الأحد، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، والآخر يحمل جنسية أجنبية، أثناء استقلالهما سيارة "قيادة الأول" وعثر بداخلها على "3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها- ماسك غاز- أدوات حفر- حبال- فلاشة تحتوى على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية ومقابر أثرية".

بمواجهتهما، أقر أحدهما باصطحاب الآخر إلى إحدى محافظات الصعيد للنصب عليه فى شراء قطعة أرض زراعية، عقب إيهامه بالعثور على القطع الحجرية المضبوطة بحوزته بقطعة الأرض، وأنه فى سبيله لعرض الأحجار على أحد المختصين فى الكشف عن الآثار، وعقب التأكد من أثريتها يقومان بشراء تلك الأرض للتنقيب فيها عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبسؤال المتهم الآخر أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، واتهمه بالشروع فى النصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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