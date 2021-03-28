ضبط 145 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى)، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة باب شرقى مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بالقرب من محل سكنه، وبحوزته (عدد 145 طربة لمخدر الحشيش زنة 14،500 كيلو جرام (مبلغ مالي/ هاتف محمول) تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،015،000) مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا.