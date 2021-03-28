«3 أنواع من المفقودين» في عظة أحد الابن الضال اليوم

ألقى الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار عظة الأحد الأسبوعية.وجاءت العظة حول أحد الابن الضال (الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس)، وثلاثة أنواع من المفقودين والضالين، وهم الدرهم المفقود، والخروف الضال، والابن الضال الذين ترد قصصهم في أمثال على لسان السيد المسيح في الأصحاح ١٥ من إنجيل لوقا الذي يتضمن فصل إنجيل أحد الابن الضال الذي يوافق اليوم.