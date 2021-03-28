«الحرية المصري» يفتتح مقر الحزب الجديد في الجيزة

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة، احتفالا بمناسبة عيد الأم على هامش افتتاح مقر الحزب بالمحافظة، بحضور المهندس ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، والدكتور محمد الفيومي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، والمهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب والنائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، ويوسف خطاب أمين المحافظة.بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا من حادث تصادم قطاري سوهاج، متقدما بخالص التعازى لأسرة الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.وقال المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، إن هناك خطة للحزب نحو سعيه للتوسع في المحافظات من خلال افتتاح عدد من مقرات الحزب في المحافظات، بما يمكنه لخدمة المواطنين بمختلف بقاع الجمهورية، موجها التحية للرئيس السيسي الذي أولى أهمية لأسر الشهداء وللمرأة المصرية، مضيفا أن الدولة المصرية لم ولمن تنسي شهداء الوطن فلن تنسي تضحياتهم وفداءهم نحو الوطن.وأضاف المهندس ممدوح محمود، خلال كلمته فى الاحتفالية، لقد حمي الوطن برجال قدموا أرواحهم فدءا للوطن، فتكريم أسر الشهداء هو أقل تقدير لما قدمه هؤلاء الشهداء لوطنهم، مؤكدا سنظل نحتفل بهم وتظل دماؤهم في عنق رقابنا، وسنذكر أجيالنا بما قدموه الشهداء من تضحيات فداءا للوطن، موجها تحية لكل أم شهيد.وأشار رئيس الحزب إلى أن هناك خطة للحزب نحو رفع مستوى الخدمات للمواطنين واستقبال الشكاوى والمقترحات للمواطنين، وذلك في اطار خطة تطوير الحزب، مؤكدا أن الحزب يولي الشباب أهمية خاصة فهو قادر على إفراز الشباب في انتخابات المحليات.وأعلن عن قيام أعضاء الحزب بتنظيم زيارات علي مستوي الجمهورية من أجل توعية الشباب واشراكهم فى المشاركة السياسية، مضيفا أن الأحزاب السياسية تعيش أزهي عصورها فى الوقت الحالي، فلم يشهد أي برلمان تمثيلا حزبيا بهذه الصورة التي يشهدها حاليا.وأعلن المهندس ممدوح محمود، عن تفويض الحزب للرئيس السيسي تفويضا كاملا في كافة القرارات التي يتخذها نحو مواجهة مخاطر سد النهضة، مؤكدا التفويض التام للرئيس في جميع القضايا سواء كانت الداخلية أو الخارجية.وقال الدكتور محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الحزب سيكون له مكانة في الخريطة السياسية علي أرض مصر، مضيفا أن الهيئة البرلمانية للحزب سيكون لنا أجندة تشريعية تعبر عن المجتمع والمرأة المصرية.وأضاف الفيومي، خلال كلمته فى الاحتفالية، أن الهيئة البرلمانية للحزب تعكف على إعداد مجموعة كبيرة من القوانين التي تمس المجتمع وسيتم تقديمها من خلال نواب الحزب بالبرلمان.وقال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، إن الحزب تمسك بمبادئه وقواه رغم تعرضه لبعض الهزات في الفترة الماضية، مضيفا أن الحزب منذ تأسيسه وله ممثلون في الغرفتين النيابيتين، بالرغم من أن هناك أحزابا لم تمثل في برلمان ٢٠١٢.وأضاف أنه رغم الحالة التى شهدها الحزب استطاع التمثيل في برلمان ٢٠٢١، بغرفتيه الشيوخ والنواب، فالحزب أثبت في الانتخابات البرلمانية الماضية أنه من أقوى الأحزاب السياسية، فهناك أحزاب لم تحصل علي مقعد فردي فى الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب يستعد للاستحقاق الانتخابي للمحليات، معلنا أنه سيكون من أوائل الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية المحلية المقبلة.وقال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، إن المرأة المصرية لها دور لا ينكره أحد فى بناء المجتمعات وتقدمها، فهي المسولة عن نشأة الاجيال علي حب الوطن.واضاف مهني، خلال كملته في الاحتفالية، أن الحزب يولي أهمية كبري بالمرأة المصرية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس بدعم المرأة، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا.فيما قالت الدكتورة أمل سلامة عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس النواب، إن افتتاح مقرات للحزب لتكون منارة تواصل بين المواطنين والحزب، ولتكون حلقة وصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.وأضافت نحتفل بافتتاح مقر الحزب الجديد تزامنا مع احتفالات المرأة المصرية التي تقدم أبناءها روحها فداء للوطن، فالمراة قدمت شهداء للوطن وتضحيات للوطن.وقالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة يالحزب، إن الحزب سيتبني قضية زواج القاصرات، ويدرس الحزب حملات توعية لما يخص قضايا الأسرة، والتي منها التوعية بما يخص المغالاة ف المهور والزواج، مضيفة أن الحزب سينظم حملات توعية سننتشر في ربوع مصر.وقالت الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب بصدد تحديات يواجهها وسيكون قادرا على حلها وسيعمل علي عدد من الموضوعات التي تشغل بال المواطن المصري.فيما أكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، ان احتفال اليوم هو احتفال بعيد الام ورد الجميل لكل أم مصرية لما تقدمه من تضحيات، فعلي مدار التاريخ قدمت المرأة المصرية تضحيات من اجل الوطن، وجاء الرئيس السيسي بدعم المرأة المصرية واهتمامه يأتي لنهوض الدولة.ووجه إدريس، رسالة لأعداء الوطن بالخارج، إن مصر بها الحرية مصر بها سيدات عظيمات تقف بجوار بلدها ووطنها.