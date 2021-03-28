مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه تم مد فترة تشغيل المترو ساعة خلال رمضان.













وأعلن عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مواعيد التشغيل الجديدة في الخطوط الثلاثة كالآتي:





أول قطار يتحرك من محطة مترو حلوان الساعة 5 صباحا، آخر قطار ينطلق من حلوان الساعة 12:15 صباحا





آخر قطار ينطلق من المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا





أخر قطار ينطلق من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 12:35 صباحا





آخر قطار من الخط الثالث محطة عدلي منصور الساعة 12:15





آخر مترو العتبة الساعة 12.55





وأكد أنه سيتم تشغيل 1473 رحلة في الخطوط الثلاثة، مع تجهيز قطارات للدفع بها وقت الزحام والذروة لامتصاص الزحام داخل المحطات.



