مدير «صحة السويس» يتابع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)

تابع وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.وفتحت المراكز الطبية بالسويس أبوابها منذ صباح اليوم أمام الأطفال من سن يوم إلى خمس سنوات، لتلقي الجرعة.وقال الحفناوي، إن الحملة تسعى لتحقيق 100% من المستهدف بواقع 115939 طفل وطفلة، وأضاف أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ السويس لواء عبد المجيد صقر وفروا جميع الإمكانيات لتذليل أي عقبات قد تواجه الحملة.وتستمر الحملة بالسويس بدء من اليوم ولمدة 4 أيام، بجميع الوحدات الصحية بأحياء السويس الخمسة وعن طريق الفرق المتحركة.