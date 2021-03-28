الحشد الشعبى العراقى يعثر على معسكر تدريب لداعش

عثر الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، على مضافة "معسكر تدريب" لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي.وقال مصدر أمني عراقي- في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية "نينا": "إن اللواء 23 في الحشد الشعبي عثرت على مضافة لداعش في زور الإصلاح بضواحي جلولاء، تحتوي على مواد لوجستية وأسلحة وأعتدة وهاون عيار 81 ملم مع قذائف كان يستخدمها (داعش) في استهداف المدنيين".