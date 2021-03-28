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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: التعاون مع دول غرب البلقان كان حاسمًا في مكافحة الاتجار بالبشر

الأحد 28/مارس/2021 - 06:59 م
كارل نيهمر
كارل نيهمر
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قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر: "إن التعاون الوثيق مع دول غرب البلقان كان عاملا رئيسيا في مكافحة الاتجار بالبشر منذ التسعينيات"، مشيرا إلى أن منصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي يتم إنشاؤها حاليا، ومقرها فيينا، هي مقياس إضافي للتعاون الدولي في هذا المجال.

وأوضح "نيهمر"- في بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأحد أن الوزارة تعاقدت على 90 طائرة جديدة بدون طيار، واتفقت على تكثيف العمل بشكل وثيق مع دول غرب البلقان في مجال مكافحة تهريب البشر.

وأشار إلى أنه تفقد مؤخرا مع وزيرة الدفاع كلوديا تانر ولاية بروجنلاند القريبة من الحدود مع المجر، والتي تشهد تدفقا غير مسبوق في المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أن التهريب هو أحد محاور الجريمة المنظمة الدولية، مشددا على ضرورة مكافحته على عدة مستويات دولية وعلى مستوى تكتيكي على حد سواء على الحدود النمساوية.

ورأى أن استخدام الطائرات بدون طيار على وجه الخصوص، هو ميزة حاسمة في التعامل مع تهريب البشر في ظل التضاريس الصعبة، لافتا إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 80 ألف مهاجر في البلقان، حيث يرغب الكثير منهم في مغادرة البلقان، وهذا يجعل من السهل على المهربين القيام بجريمة الاتجار بالبشر.

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