رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السياحة فى 13 دولة أوروبية تبحث غدًا آليات تنفيذ جواز سفر كورونا الأخضر

الأحد 28/مارس/2021 - 06:55 م
اليزابيث كوستنيجر
اليزابيث كوستنيجر وزيرة السياحة النمساوية
أ ش أ
طباعة
أكدت إليزابيث كوستنيجر، وزيرة السياحة النمساوية، أن وزراء السياحة في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سوف يبحثون، غدا الإثنين، في مؤتمر بالفيديو آليات تنفيذ جواز السفر الأخضر الخاص بالمحصنين من وباء كورونا.
وقالت الوزيرة، في تصريحات لها اليوم الأحد، إن الهدف من المشاورات التي تقودها النمسا هو الاتفاق على أهم المتطلبات التي يجب أن يلبيها هذا الجواز الأخضر الأوروبي فيما يتعلق بإعادة تنشيط السياحة البينية الأوروبية.
وأشارت إلى أن وزراء السياحة في كل من ألمانيا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وسلوفينيا وكرواتيا وقبرص ومالطا وبلغاريا أكدوا مشاركتهم في الاجتماع، لافتة إلى أن هذه هي البلدان التي تلعب فيها السياحة دورا مهما.
وذكرت أن النمسا تسعى إلى التنسيق مع دول السياحة الأخرى في الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من تحقيق شروط إطارية موحدة في أقرب وقت ممكن ويمكن بموجبها استخدام الجواز الأخضر المقترح، مشيرة إلى أن النمسا أنشأت بالفعل الأساس القانوني، لذلك وسيتم اتخاذ "خطوات التنفيذ الأولى" في أبريل المقبل.

وتوقعت الوزيرة أن الجواز الأخضر سوف يجعل النمسا أكثر جاذبية للضيوف المحليين والدوليين، لافتة إلى أنها تشاورت مع مسئولين أوروبيين حول سبل تنشيط السياحة مرة أخرى.

يشار إلى أن الجواز الأخضر الجديد سوف يتضمن واحدة من ثلاث شهادات، وهي التطعيم والاختبار الطبي أو التعافي من الوباء، وسيتم إصدار المستند الرقمي مجانا، وسيكون صالحا طوال مدة الوباء وله مستوى عال من حماية البيانات وسوف يستخدم على نطاق أوروبي واسع في يونيو المقبل.

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

أيام زمان

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«أسباب شخصية».. لماذا يسيطر الموت على قصائد محمود درويش؟

«السادات رئيسًا» سجل وثائقي مصور من مكتبة الإسكندرية

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

رئيس قسم المسرح بجامعة حلون يتهم الجزيرة الوثائقية بالسطو على حقوق «الأراجوز المصري»