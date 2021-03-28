السياحة فى 13 دولة أوروبية تبحث غدًا آليات تنفيذ جواز سفر كورونا الأخضر

أكدت إليزابيث كوستنيجر، وزيرة السياحة النمساوية، أن وزراء السياحة في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سوف يبحثون، غدا الإثنين، في مؤتمر بالفيديو آليات تنفيذ جواز السفر الأخضر الخاص بالمحصنين من وباء كورونا.وقالت الوزيرة، في تصريحات لها اليوم الأحد، إن الهدف من المشاورات التي تقودها النمسا هو الاتفاق على أهم المتطلبات التي يجب أن يلبيها هذا الجواز الأخضر الأوروبي فيما يتعلق بإعادة تنشيط السياحة البينية الأوروبية.وأشارت إلى أن وزراء السياحة في كل من ألمانيا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وسلوفينيا وكرواتيا وقبرص ومالطا وبلغاريا أكدوا مشاركتهم في الاجتماع، لافتة إلى أن هذه هي البلدان التي تلعب فيها السياحة دورا مهما.وذكرت أن النمسا تسعى إلى التنسيق مع دول السياحة الأخرى في الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من تحقيق شروط إطارية موحدة في أقرب وقت ممكن ويمكن بموجبها استخدام الجواز الأخضر المقترح، مشيرة إلى أن النمسا أنشأت بالفعل الأساس القانوني، لذلك وسيتم اتخاذ "خطوات التنفيذ الأولى" في أبريل المقبل.وتوقعت الوزيرة أن الجواز الأخضر سوف يجعل النمسا أكثر جاذبية للضيوف المحليين والدوليين، لافتة إلى أنها تشاورت مع مسئولين أوروبيين حول سبل تنشيط السياحة مرة أخرى.يشار إلى أن الجواز الأخضر الجديد سوف يتضمن واحدة من ثلاث شهادات، وهي التطعيم والاختبار الطبي أو التعافي من الوباء، وسيتم إصدار المستند الرقمي مجانا، وسيكون صالحا طوال مدة الوباء وله مستوى عال من حماية البيانات وسوف يستخدم على نطاق أوروبي واسع في يونيو المقبل.