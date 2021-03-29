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عم كيت ميدلتون يفتح النار على ميجان ماركل: «كاذبة وخدعت أوبرا وينفرى»

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:07 ص
عم كيت ميدلتون
عم كيت ميدلتون
إسلام جمال
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مرت الكثير من الأيام على مقابلة ميجان ماركل وزوجها الأمير هار، مع مقدمة البرامج "أوبرا وينفرى"، ومازلت تأتي بردود الفعل الغاضبة.

وكانت واحدة من أكثر الادعاءات إثارة للقلق في مقابلة ميجان مع أوبرا وينفري، أن دوقة كامبريدج تسببت فى بكاء ميجان في الفترة التي سبقت حفل زفافها.

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني، فقد تدخل غاري جولدسميث، عم كيت ميدلتون، البالغ من العمر 55 عاما، للدفاع عن ابنة أخيه، قائلا: "لا أصدق لهذه اللحظة أن كيت جعلت ميجان تبكي".

وتحدث غاري جولدسميث، للمرة الأولى منذ بث الادعاءات، مؤكدًا أن أخلاق كيت لا تجعلها تفعل هذا مع ميجان ماركل قائلًا: "لقد عرفت كيت منذ ولادتها فهي تتحلى بالطيبة والرقة".

وأوضح جولدسميث، أنة سيحارب من أجل كيت ميدلتون، لإثبات أن ميجان ماركل كانت تكذب فى الكثير من الإدعاءت خلال المقابلة.

وجاءت تعليقات ميجان بعد أن سألتها أوبرا عن تقارير تفيد بأنها جعلت "كيت" تبكي على التوالي بسبب فساتين وصيفات العروس في حفل زفافها عام 2018 على الأمير هاري.

وردت دوقة ساسكس، أن ما حدث معها هو العكس، حيث تدخلت "كيت" بشكل كبير فى مساحتها الشخصية، الأمر الذي دفعها للبكاء.

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