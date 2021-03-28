الإمارات وبريطانيا تبحثان التعاون المشترك

استقبل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي الأحد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي لبحث التطورات في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث "العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة"، بحسب بيان إماراتي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة.

واستعرض المسؤولان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا وجهود البلدين في مواجهة تداعياته.