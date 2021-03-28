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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات وبريطانيا تبحثان التعاون المشترك

الأحد 28/مارس/2021 - 06:53 م
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وكالات
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استقبل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي الأحد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي لبحث التطورات في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث "العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة"، بحسب بيان إماراتي.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة.
واستعرض المسؤولان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا وجهود البلدين في مواجهة تداعياته.

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