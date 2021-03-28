محافظ مطروح يتابع أعمال القوافل البيطرية المجانية

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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار أعمال القوافل البيطرية المجانية التي تنظمها كلية الطب البيطري بجامعة مطروح بالتعاون ومديرية الطب البيطرى.وأوضح محافظ مطروح أنه تم، اليوم الأحد،قافلة بيطرية بوحدة القصر البيطرية في إطار الخدمة المجتمعية وتقديم مزيد من الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية من رءوس الماشية والأغنام والماعز وغيرها مع تدريب طلاب الكلية عمليًا وصقل خبراتهم التعليمية والتدريبية لتحقيق أقصى استفادة لهم.وأضاف الدكتور سعد جويلى، مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، أن القافلة تمت بحضور الدكتور صلاح عسران نائب رئيس جامعة مطروح لخدمة المجتمع وعدد من الأساتذة المحاضرين وطلاب كلية الطب البيطرى لتقديم مزيد من الخدمات البيطرية لمربى الثروة الحيوانية بالمنطقة.