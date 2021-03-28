إزالة 81 حالة تعدٍّ على نهر النيل في كفرالشيخ

شهدت قرى مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ حملة لإزالة التعديات والأقفاص السمكية والأحواش، ضمن الموجة الـ17 التي تشهدها المدن والقرى المطلة على نهر النيل في المحافظات المصرية، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وإشراف اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون والتنسيق مع اللواء عمرو بريك، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، وحماية النيل وشرطة المسطحات المائية والجهات الأمنية.وأكد اللواء محافظ كفرالشيخ أن الحملة تمكنت من تنفيذ 18 قرار إزالة على مساحة 440 مترًا، اليوم الأحد، في اليوم الثامن للحملة، مؤكدًا أن حملة ما تم تنفيذه من قرارات منذ بدء الحملة 81 قرارًا، والمساحة التي تمت الإزالة عليها 3622 مترًا، منهم 63 قرارًا عبارة عن أحواش ومباني بالبلوك، على مساحة 3182 مترًا، و18 قرار إزالة عبارة عن مباني وردم على مساحة 440 مترًا.