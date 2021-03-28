رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تخريج دفعة جديدة من دورة «إعداد الداعية المعاصر» للأئمة الوافدين

الأحد 28/مارس/2021 - 07:00 م
الدكتور حسن الصغير،
الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية
أميرة العناني
طباعة
احتفلت أكاديمية الأزهر ‏العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأحد، بتخريج دفعة جديدة من الأئمة الوافدين بدورة "إعداد الداعية المعاصر"، والتي استمرت لمدة شهرين، بمشاركة (٨٧) إمامًا من دول (السويد، فرنسا، سلوفينيا، الهند، باكستان، نيجيريا، الكاميرون، إفريقيا الوسطى).‎

وقال الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، إن هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، بضرورة العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين وتثقيفهم، والحرص على سلامتهم، ‏في ظل انتشار فيروس "كورونا"، موضحًا أنَّ الأكاديمية اعتمدت آلية التدريب عن بُعد، والحرص على بث المحاضرات بشكل مباشر، وإنشاء عدد من الغرف الافتراضية؛ تحقيقًا للتفاعلية وتسهيلا للتواصل المستمر بين المتدربين والمحاضرين لتلقي الأسئلة والاستفسارات والتكليفات العملية خلال الفترة الزمنية للدورة التدريبية.

وأوضح الدكتور الصغير بأنَّ الأكاديمية- خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١م- نفذت (٦) دورات تدريبية بعنوان "منهجية الرد على الشبهات"، وبلغ عدد المشاركين في تلك الدورات (٣٣٤) واعظًا و(٢٢٠) واعظة؛ بهدف تحصين الوعاظ والواعظات من الشبهات المعاصرة، وتفنيد شبهات المشككين، وتأهيلهم على تحديد أساسيات الشبهة وأسبابها، وآليات الرد عليها جامعة بين المنقول والمعقول، والتعرف على المفاهيم العقلية والنفسية المرتبطة بالشبهات ومثيريها، فضلًا عن اكتسابهم مهارات الحوار الناجح والمناظرة المتزنة مع المخالف، واستشعار المسؤولية الدينية نحو من يثير الشبهة والمجتمع المحيط به، والقدرة على اكتشاف مفاتيح الشخصيات الإنسانية وتحديد طرق التحاور والتعامل معها.

وأكد رئيس الأكاديمية أنَّ الأزهر الشريف يهدف إلى العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين ليكونوا على دراية كاملة ‏بأهم القضايا التي تواكب التطورات التكنولوجية والعلمية المعاصرة، من خلال العديد من البرامج التدريبية المتخصصة ‏التي درسوها داخل الأكاديمية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة اشتملت على عدد من القضايا المتنوعة، ما ‏بين قضايا (عقائدية، فقهية، فكرية، تربوية، اقتصادية، طبية، سلوكية)، والتي تهدف في مجملها إلى تأهيل ‏الدعاة للتحدث عن القضايا المثارة بفكر متطور، فضلًا عن تدريبهم على التواصل الفعال لتحقيق أكبر قدر من ‏التأثير الإيجابي في الجماهير، لمحاربة التطرف والتشدد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات. ‎

من جهتهم، أعرب ممثلون عن الأئمة المشاركين بالدورة عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحين أنَّ الأكاديمية تقوم بجهود ‏كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنهم ‏سيعملون على تطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا، ليكونوا سفراء لوسطية الأزهر واعتداله.

موضوعات متعلقة

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

«الصحة»: استمرار التسجيل للحصول على لقاحات كورونا

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

أيام زمان

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«أسباب شخصية».. لماذا يسيطر الموت على قصائد محمود درويش؟

«السادات رئيسًا» سجل وثائقي مصور من مكتبة الإسكندرية

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

رئيس قسم المسرح بجامعة حلون يتهم الجزيرة الوثائقية بالسطو على حقوق «الأراجوز المصري»