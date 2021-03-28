فيديو مروع للحظة تصادم سيارة ملاكى بنقل على طريق الجلالة

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، لسيارة تسير بسرعة كبيرة عكس الاتجاه بطريق الجلالة السويس.وتسببت السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه في اصطدام السيارة الملاكي التي ظهرت بالفيديو بسيارة نقل، ما أدى لاحتراق السيارة وتفحم جثة وإصابة راكب.وكان مدير أمن السويس، اللواء محمد الألفي، قد تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكى.ووجه مدير مرفق إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين والوفيات من موقع الحادث.وتعامل رجال الحماية المدنية مع الحريق الذى شب نتيجة تصادم السيارة الملاكي بالنقل.