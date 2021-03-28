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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ممثل البيئة بالبرلمان: قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية من التشريعات الرائدة

الأحد 28/مارس/2021 - 06:08 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد ممثل وزارة البيئة لؤي السيد أهمية مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وهو من التشريعات الرائدة، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تسجيل الأصول الوراثية المصرية وعائدات التنفيذ ستحقق مليارات الجنيهات لمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وقال إن مشروع القانون يأتي ضمن إجراءات جمهورية مصر العربية للحفاظ على حقوقها في الأصول الوراثية والجبلية، وسبقه تم إجراء دراسات عن الموارد الوراثية والمعارف التراثية ذات الصلة، وعرض المقترح الأول للقانون على قسم التشريع لوزارة العدل عام 2010 وتم مراجعة المشروع خلال عامي 2011-2012 ونظرا للظروف التي مرت بها جمهورية مصر العربية تأخرت سلسلة الإجراءات الخاصة بإصدار هذا القانون، ثم أرسل لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول.

وأضاف أن تطبيق مشروع القانون سيتيح العديد من فرص العمل في مجال عمله، لافتا إلى أنه سيساهم في تفعيل التدابير التشريعية والإدارية نحو الحقوق المترتبة على الحصول على الموارد الوراثية.

وتابع ممثل وزارة البيئة أن مشروع القانون سيسهم أيضا في دعم القدرات البشرية والمؤسسية والأطر القانونية لتنفيذ بروتوكول في بناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الدول المستهدفة بالمشروع بما يساعد بشكل كبير في صون الموارد الوراثية المصرية وضمان الحقوق المترتبة على استخدامها.

من جانبه أكد رئيس اللجنة، إنهم سيبذلون قصاري جهدنا لاخراج القانون للنور في أقرب وقت لاسيما وأهميته.

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