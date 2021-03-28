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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشباب والرياضة» بالقليوبية تفتتح برنامج «الوعى حياة»

الأحد 28/مارس/2021 - 07:04 م
مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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استضافت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مؤسسة "أجيال مصر" لتنمية الشباب والنشء، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة وهيئة التعاون اليابانية "جايكا"، لتنفيذ برنامج "الوعى حياة" للتوعية من فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية أنه جري تدشين البرنامج التدريبى للشباب المتطوع بمركز شباب عزيز وبدوى التابع لإدارة بنها.

بدأ التدريب اليوم بكلمة افتتاحية للدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، فى حضور هانى جميل مدير إدارة الطلائع، وأحمد يحيي مدير إدارة شباب بنها، والدكتور أحمد عفيفى ممثل هيئة التعاون اليابانية "جايكا"، قدم فيها كل الشكر والتقدير للتعاون المثمر لوزارة الشباب والرياضة مع المؤسسات المجتمعية المختلفة القادرة دائم على تقديم فرص لتحسين من سلوكيات الطلائع والشباب على حد سوء والارتقاء بهم، مشيرا إلى مدى الدقة والعناية فى اختيار الشباب المتطوع الذى يخوض هذا التدريب، وأنهم خير سفراء للقليوبية، فهم النموذج الذى سيحتزي بها على مستوى المحافظة.

كما أوضح الصبروط أن تنفيذ التدريب فى ثلاثة مراكز شباب وهى كفر مناقر، والرملة، وعزيز وبدوى على أن تم افتتاح التدريب من الأخير، ويستمر حتى نهاية عام ٢٠٢١.

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