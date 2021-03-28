19611 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 297 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مقابل 380 في اليوم السابق بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 19611 من 23839 في اليوم السابق.وسجلت إيطاليا 107933 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 3.53 مليون إصابة حتى الآن.