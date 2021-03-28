تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021

الاجراءات الوقائية خلال صرف معاشات شهر ابريل 2021

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021

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اعتبارا من يوم الخميس القادم 1 أبريل مع إتاحة الصرف الآلي من ماكينات "ATM"، بالتزامن مع نشر جدل مواعيد صرف معاشات شهر أبريل، بالإضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الرابعة الأخيرة للعلاوات الخمس 2021.وكشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد في تصريحات لـ "الدستور" أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب، من تداعيات الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد اثناء عملية صرف معاشات شهر ابريل 2021.وأشار إلى أنه يجري تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسابقات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.ومن المقرر توزيع أصحاب المعاشات والدفعة الرابعة الأخيرة للعلاوات الخمس على 3 شرائح وفق جدول موعد صرف معاشات شهر ابريل 2021 الزمني وتم تخصيص يومي الخميس والاحد 1 و4 ابريل للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحه الثانية أقل من 2000 جنيه خلال الاثنين والثلاثاء 5 و6 ابريل على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الاربعاء والاحد 7 و11 ابريل وتخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 ابريل لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الايام السابقة.وأوضح المصدر أنه جري تقسيم عملية صرف معاشات شهر ابريل 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي «ATM»، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول ابريل المقبل وتقدر تكلفة صرف المعاشات والدفعة الرابعة والاخيرة للعلاوات الخميس بنحو25 مليار جنيه.تسهيل صرف معاشات شهر أبريل 2021 لـ 5.7 مليون مستفيدويصل عدد مستحقي المعاشات لشهر ابريل 2021 نحو 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 5.7 مليون منها وباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.تخصيص كارت ميزة مجانا لأصحاب المعاشاتوأعلنت الهيئة تطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر ابريل 2021 ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ الصرف الهيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.مواعيد صرف الدفعة الرابعة والأخيرة للعلاوات الخمسومن المقرر استكمال صرف الدفعة الرابعة والاخيرة للعلاوات الخمس، خلال شهر ابريل ممن تخلفوا عن المواعيد التى كانت محددة سابقًا، والمستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة، كما تم التأكيد على المنافذ، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسهيل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين.يبحث عنها كثيرون فيذكر ان قيمة صرف معاشات شهر ابريل والدفعة الرابعة الاخيرة للعلاوات الخمستصل نحو 25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر ابريل 2021 و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الرابعة الاخيرة من العلاوات الخمس ويبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين سيصرفون المعاش 10.5 مليون صاحب معاش، فضلًا عن 2.4 مليون مستفيد من مستحقي الدفعة الرابعة والأخيرة للعلاوات الخمس.