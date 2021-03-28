رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 09:38 م
صرف معاشات
صرف معاشات
طارق عتمان
طباعة
ننشر مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021 حيث تستعد الهيئة القومية للبريد المصري البدء في صرف معاشات شهر أبريل 2021.

 مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021

اعتبارا من يوم الخميس القادم 1 أبريل مع إتاحة الصرف الآلي من ماكينات "ATM"، بالتزامن مع نشر جدل مواعيد صرف معاشات شهر أبريل، بالإضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الرابعة الأخيرة للعلاوات الخمس 2021.

الاجراءات الوقائية خلال صرف معاشات شهر ابريل 2021


وكشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد في تصريحات لـ "الدستور" أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب، من تداعيات الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد اثناء عملية صرف معاشات شهر ابريل 2021.

وأشار إلى أنه يجري تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسابقات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.

 مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021

ومن المقرر توزيع أصحاب المعاشات والدفعة الرابعة الأخيرة للعلاوات الخمس على 3 شرائح وفق جدول موعد صرف معاشات شهر ابريل 2021 الزمني وتم تخصيص يومي الخميس والاحد 1 و4 ابريل للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحه الثانية أقل من 2000 جنيه خلال الاثنين والثلاثاء 5 و6 ابريل على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الاربعاء والاحد 7 و11 ابريل وتخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 ابريل لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الايام السابقة.

وأوضح المصدر أنه جري تقسيم عملية صرف معاشات شهر ابريل 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي «ATM»، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول ابريل المقبل وتقدر تكلفة صرف المعاشات والدفعة الرابعة والاخيرة للعلاوات الخميس بنحو25 مليار جنيه.

تسهيل صرف معاشات شهر أبريل 2021 لـ 5.7 مليون مستفيد

ويصل عدد مستحقي المعاشات لشهر ابريل 2021 نحو 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 5.7 مليون منها وباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

تخصيص كارت ميزة مجانا لأصحاب المعاشات

وأعلنت الهيئة تطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر ابريل 2021 ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ الصرف الهيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

مواعيد صرف الدفعة الرابعة والأخيرة للعلاوات الخمس

ومن المقرر استكمال صرف الدفعة الرابعة والاخيرة للعلاوات الخمس، خلال شهر ابريل ممن تخلفوا عن المواعيد التى كانت محددة سابقًا، والمستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة، كما تم التأكيد على المنافذ، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسهيل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين.
قد يهمك أيضا:

 مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021 يبحث عنها كثيرون فيذكر ان قيمة صرف معاشات شهر ابريل والدفعة الرابعة الاخيرة للعلاوات الخمستصل نحو 25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر ابريل 2021 و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الرابعة الاخيرة من العلاوات الخمس ويبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين سيصرفون المعاش 10.5 مليون صاحب معاش، فضلًا عن 2.4 مليون مستفيد من مستحقي الدفعة الرابعة والأخيرة للعلاوات الخمس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: استمرار التسجيل للحصول على لقاحات كورونا

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»


الصور

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقع لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

اعرف البداية| موعد شهر رمضان 2021 في مصر

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

نوال السعداوي: «علاقتي بشريف أكثر تحررًا من علاقة سيمون بسارتر»

رئيس قسم المسرح بجامعة حلون يتهم الجزيرة الوثائقية بالسطو على حقوق «الأراجوز المصري»

«هجرة شجرة» في ملتقى مبدعي ونقاد أدب الطفل الخميس

«أسباب شخصية».. لماذا يسيطر الموت على قصائد محمود درويش؟