بدء احتفالية مسابقة «نوال مصطفى» لرائدات الأعمال ٢٠٢١

بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية مسابقة «نوال مصطفى» لرائدات الأعمال ٢٠٢١م في نسختها الثانية وتحت شعار (الحرف اليدوية والتراث المصري) برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور ومشاركة عدد من رجال الصناعة ممن لهم دور بارز في ريادة الأعمال وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني.وقالت الكاتبة نوال مصطفى رئيسة ومؤسسة جمعية اطفال السجينات، إن مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال ٢٠٢١م تستهدف جميع السيدات والفتيات فوق الـ18 عامًا، ممن لديهن موهبة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية بمختلف أنواعها، وتنقسم الجوائز لفئتين، الأولى حصول 3 فائزات على دعم كامل للمشروعات، والثانية حصول 7 فائزات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.وأوضحت أن الهدف الرئيسي للمسابقة تشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها؛ وذلك للحفاظ على التراث المصري من الاندثار وللحفاظ على الهوية المصرية.