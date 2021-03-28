رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء احتفالية مسابقة «نوال مصطفى» لرائدات الأعمال ٢٠٢١

الأحد 28/مارس/2021 - 06:02 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية مسابقة «نوال مصطفى» لرائدات الأعمال ٢٠٢١م في نسختها الثانية وتحت شعار (الحرف اليدوية والتراث المصري) برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور ومشاركة عدد من رجال الصناعة ممن لهم دور بارز في ريادة الأعمال وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الكاتبة نوال مصطفى رئيسة ومؤسسة جمعية اطفال السجينات، إن مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال ٢٠٢١م تستهدف جميع السيدات والفتيات فوق الـ18 عامًا، ممن لديهن موهبة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية بمختلف أنواعها، وتنقسم الجوائز لفئتين، الأولى حصول 3 فائزات على دعم كامل للمشروعات، والثانية حصول 7 فائزات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي للمسابقة تشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها؛ وذلك للحفاظ على التراث المصري من الاندثار وللحفاظ على الهوية المصرية.

موضوعات متعلقة

السيسى يؤكد لـ ماكرون تمسك مصر باتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

يا عمّْيا عمّ

زهرة القرنفل