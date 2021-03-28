علي جمعة: الختان يضر ولا يسر والرسول لم يختن بناته ولم يقره (فيديو)

أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أن ختان الإناث يضر ولا يسر، مؤكدا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يختن بناته ولم يقر ذلك.





وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "أصبحنا في عصر آخر وبعد البحث والتأني والمؤتمرات العلمية الرصينة أجمع الأطباء على أن الختان يضر ولا يسر وحديث أم عطية ضعيف وضعفه الإمامان الشوكانى والمباركفورى، والنبي لم يختن بناته ولم يقر ذلك".





وتساءل ردا على ما أثاره النائب محمود حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور: "لماذا التصميم على فعل شيء من عادات الماضي؟".





ورد الدكتور علي جمعة: سحب ما في الكتب على الواقع دون إدراكه هو ضال مضل، مجددا التأكيد على أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فيه.





وأضاف: "إحنا ليه مصرين على شيء من أجل تشويه صورتنا في العالمين، والحديث الذي ذكره النائب وأخرجه الإمام مسلم، الذي ينص على إذا التقى الختانان لا يقر أن هذا ختان وقع للطرفين ولكنه يحدد أن هذا مكان الختان إذا أراد أحد أن يختن، ومن قال إن النبي أقر نوع للختان من ثمانية وجرم سبعة".





وتابع: "ما يحدث إنني أنظر في الكتب من غير سابق أدوات للفهم العميق الذي تميز به الأئمة المجتهدين ثم انزلها منزلة مصادر شرعية وهي غير معصومة لأن الزمن تغير".





واستطرد في الفقه الإسلامي الموروث اختلف العلماء في قضية ختان الإناث وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع ولكن من قبيل السقف المعرفي الطبي الذي كان يؤكد حينئذ أن هذا العمل والتصرف إنما هو في صالح الأنثى، وأن الإمام الشافعي بني أراءه الكثيرة على الطب".





وتابع: "كانت مصادرهم واضحة بعضها جاء من الشريعة وبعضها جاء من الثقافة السائدة في مجتمعنا إعلاء لمصلحة الإنسان".





وقال: "الكتاب الذي أصدره الشيخ جاد الحق كانت له ظروف خاصة فهو يجمع شيء ضد هذا الأمر في ظرف متعلق بمسألة لها علاقة بالهجوم على مسودة الأمم المتحدة لمؤتمر السكان ووجدنا فيها مخلات شرعية مثل جواز الشذوذ ومنع الختان وجواز الإجهاض والقتل الرحيم، ورددنا على هذه المخالفات ووجدنا وقتها أن هناك فكرة سائدة أن هذا النموذج المعرفي الغربي يعتدي على النموذج المعرفي الإسلامي فجاء الكتاب لتحذير الناس من أخذ كل ما يرد إليهم".





وأشار إلى أنه في 1950 أصدرت مجلة "الدكتور" تحريما باتا لمسألة ختان الإناث واجتمعت هيئة كبار العلماء وانتهوا إلى أن ذلك يجب أن يكون بإجماع الأطباء، وفي 2004 أقرت الصحة العالمية أن ختان الإناث يعد ضررًا لجسم الأنثى، ولم تختلف الفتوى على مر العصور سواء كانت من الوجوب إلى الرفض وجعلت الطب مرجع لها في اتخاذ الأحكام.





وكان محمود حمدي أبو الخير، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قد رفض تجريم ختان الإناث، موضحًا أن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، أقر الختان، وهو لا يقر شيئا فيه ضرر للمرأة التي أوصى بها خيرًا في خطبة الوداع.





واستشهد نائب حزب النور، بأحد مؤلفات الدكتور جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية سابقًا، والتي أقرت بالختان.





فيما قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض على المجلس يتضمن تشديد العقوبة وليس تجريم ختان الإناث.







