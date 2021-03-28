السيطرة على حريق هائل بمخبز بلدى فى الدقهلية

شب حريق هائل بمخبز بلدي مدعم بقرية كوم بني مراس مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، والتهمت النيران محتويات المخبز بالكامل.تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز بلدي مدعم كائن بقرية " كوم بنی مراس " دائرة المركز، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بالطابق الأرضي بمساحة (۹۰ متر تقريبا ) بعقار مكون من ثلاثة طوابق على ملك محب إسماعيل البسطويسي ۷۰ سنة، تاجر، ومقيم بذات القرية، ما أسفر عنه احتراق محتويات المخبز، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.وبسؤال مالك المخبز علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الخاصة بالمخبز.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۳۱۸۹ لسنة ٢٠٢١إداري مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.