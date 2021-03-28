إصابة 5 إثر انقلاب سيارة في الدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات بالغة ونزيف وكسور إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الفرعي بقرية "دماص - إخطاب" مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة على الطريق الفرعي ( دماص -إخطاب ) أما قرية دماص دائرة المركز.وبانتقال الضباط والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( دج ف ٩٤٧٨ ملاکی ) قيادة يوسف أحمد يوسف ٢٤ سنة، فنی تبريد وتكيف ومقيم قرية سنفا دائرة المركز، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بها على جانب الطريق نجم عن ذلك إصابة قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ومرافقية كل من أحمد منصور سلیمان 16 سنة، طالب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالصدر واسترواح هوائی وأيمن عاطف خليل عبده ۲۰ سنة، طالب باشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالذراع الأيمن، وعبد القوی رضا عبدالقوی ۲۸ سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر والقدم اليمنى، وإبراهيم عماد إبراهيم ۲۳ سنة، حاصل على دبلوم صناعي باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم يقيمون بقرية "سنفا" دائرة مركز ميت غمر، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.وبسؤال قائد السيارة والمصابين أيدوا مضمون الفحص ولم يتهموا أحدأ بالتسبب في ذلك. وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٨١٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة.