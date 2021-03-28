مصرع ربة منزل إثر تناولها مادة سامة في الدقهلية

لقيت ربه منزل، مصرعها إثر تناولها عن طريق الخطأ قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بقرية عزب العرب مركز أجا بمحافظة الدقهلية.تلقي اللواء رأفت عيد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول "هناء ك. ع" ٥٣ سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية عزب العرب دائرة المركز مصابا بحالة إعياء (ادعاء تناول مادة سامة) وتوفيت عقب وصولها.وانتقل ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال كل من زوجها "عاطف إ. م"٦٠ سنة، عامل وشقيقها سامح ك. ع. ز "س ٥٧ سنة، عامل، ويقيمان بذات القرية قررا بتناول المذكورة قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٥٤ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز أجا، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن، والتي توصلت إلى عدم وجود أي شبهة، وسلمت لذويها.