محافظ سوهاج يزور مصابي حادث قطاري طهطا

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وعددا من قيادات الحزب، في زيارتهم للمحافظة لمتابعة تداعيات حادث قطاري طهطا، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج.وأشاد أبوهشيمة بتكاتف جميع أجهزة الدولة للتعامل مع الحادث وسرعة رد فعل الأجهزة المعنية، خاصة مرفق الإسعاف، والمواقف الإنسانية والنبيلة من أهالي سوهاج، مؤكدا حرصه والعديد من مؤسسات المجتمع المدني على دعم أسر الضحايا والمصابين.وزار محافظ سوهاج وأبوهشيمة ومرافقيهم مصابي الحادث بمستشفى سوهاج الجامعي، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى، واطمأنوا على حالة المصابين الصحية، وتوافر سبل الرعاية الطبية اللازمة، متمنين لهم الشفاء العاجل.