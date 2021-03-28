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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة الإسكندرية تطرح عدة عمليات في مزايدة علنية

الأحد 28/مارس/2021 - 07:10 م
محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية عن طرح، مزايدة علنية بعدة عمليات بداية من أول أبريل المقبل.

وتضمنت العمليات الآتي:

1_ شراء الاحتياجات السنوية لورشة المضخات بمركز التدريب وقسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، وقيمة التأمين المؤقت 12420 جنيها، بجلسة يوم الخميس 1 4 2021.

2_ إصلاح وصيانة وتوريد قطع الغيار للسيارات والمعدات التي تعمل بالإدارات والجهات التابعة للديوان العام. وقيمة التأمين المؤقت يبدأ من 1800 جنيه حتي 10000 جنيه. بجلسة يوم الأربعاء 7 4 2021.

3_بيع (صاج مكبوس ومكعبات الصاج الناتجة عن تقطيع التنكات_ كاوتش_ بطاريات_ بلاستيك مجروش) بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة. وقيمة التأمين المؤقت يبدأ من 1500 حتي 6000 جنيه. بجلسة يوم الخميس 8 4 2021.

وأوضحت المحافظة أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات ٢٩٩ جنيها لكل عملية علي حدي، وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية.

وتسدد التأمينات المؤقتة الخاص بكل عملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، بالنسبة للعمليتين (1، 2) يتم سداد نسبة 5٪ كتأمين نهائي بعد الترسية، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة لكل عملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

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