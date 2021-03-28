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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراكز السويس الطبية تواصل تطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 05:53 م
مراكز السويس الطبية
مراكز السويس الطبية
كريم أنور
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واصلت المراكز الطبية في السويس، استقبال الأطفال لتطعيمهم ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من سن يوم حتى سن خمس سنوات، عن الفرق الثابتة والمتحركة التى تغطي جميع أحياء المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، دكتور اسماعيل الحفناوى، إن الحملة تستهدف تطعيم 115139 طفلا، مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وفروا جميع الإمكانيات لتذليل أي عقبات قد تواجه الحملة.

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