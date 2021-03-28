«الصحة» تنشر صورًا أثناء تلقي أهالي بالشرقية لقاح كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورًا أثناء تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بمحافظة الشرقية.وطالبت الوزارة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لحضور المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا).