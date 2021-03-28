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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«تعليم أسوان» يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات مارس لصفوف النقل

الأحد 28/مارس/2021 - 07:13 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام، لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات مارس التى تنطلق غدًا لصفوف النقل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية أولًا بأول بجميع اللجان، حيث تُعقد ثلاثة امتحانات ورقية مجمعة بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل والواردة بالكتاب الدورى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١٢١٨ والكتاب الدورى رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢١٣٨، للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الثانى الإعدادى بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، ويتم وضع الامتحانات طبقًا للقواعد المنظمة مع مراعاة الوزن النسبى للمستوى الدراسى الذى يتناسب مع الخطة الزمنية لكل شهر، حيث يتم عقد الامتحان الشهرى فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما تم الامتحان فيه منتهى ولا يدرج فى امتحانات الشهور التالية.

وأشار إلى أن امتحانات الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى تبدأ غدًا الإثنين ٢٩ مارس، والصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى تكون الثلاثاء ٣٠ مارس، بينما يؤدى طلاب الصف السادس امتحانهم يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس.

وأكد وكيل الوزارة أن أى طالب مصاب بفيروس كورونا أو مخالط لمريض كورونا، عليه أن يتقدم بطلب اعتذار لمدير المدرسة التابع لها، على أن تقوم المدرسة بتحديد موعد آخر له لآداء الامتحان.

وشدد على جميع القائمين على العملية الامتحانية، بمراعاة الضوابط الواردة بالكتاب الدورى رقم (٥)، خاصًة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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