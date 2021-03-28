بريطانيا: تطعيم 30 مليونا بالجرعة الأولى ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، أن أكثر من 30 مليون شخص، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة حتى الآن.طدوذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) أفادت بأن 30 مليونا و151 ألفا و287 شخصا تلقوا الجرعة الأولى في الفترة ما بين 8 ديسمبر الماضي وحتى 27 مارس الجاري، ما يمثل 57% من إجمالي تعداد السكان البالغين في المملكة المتحدة، فيما تلقى ثلاثة ملايين و527 ألفا و481 شخصا جرعتي اللقاح، ما يمثل 6% من تعداد السكان البالغين في البلاد.وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أنها في طريقها لتنفيذ خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تهدف إلى الانتهاء من إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لكافة الأشخاص، ممن يبلغ أعمارهم أكثر من 50 عاما واللذين يعانون من أمراض مزمنة بحلول 15 أبريل المقبل، فضلا عن تطعيم كافة البالغين بالجرعة الأولى من اللقاح مع نهاية يوليو القادم.