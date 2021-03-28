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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: تطعيم 30 مليونا بالجرعة الأولى ضد كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 05:57 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، أن أكثر من 30 مليون شخص، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة حتى الآن.طد

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) أفادت بأن 30 مليونا و151 ألفا و287 شخصا تلقوا الجرعة الأولى في الفترة ما بين 8 ديسمبر الماضي وحتى 27 مارس الجاري، ما يمثل 57% من إجمالي تعداد السكان البالغين في المملكة المتحدة، فيما تلقى ثلاثة ملايين و527 ألفا و481 شخصا جرعتي اللقاح، ما يمثل 6% من تعداد السكان البالغين في البلاد.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أنها في طريقها لتنفيذ خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تهدف إلى الانتهاء من إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لكافة الأشخاص، ممن يبلغ أعمارهم أكثر من 50 عاما واللذين يعانون من أمراض مزمنة بحلول 15 أبريل المقبل، فضلا عن تطعيم كافة البالغين بالجرعة الأولى من اللقاح مع نهاية يوليو القادم.

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