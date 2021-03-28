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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني روسي: أوروبا تضع السياسة فوق حياة الأشخاص

الأحد 28/مارس/2021 - 05:42 م
البرلماني الروسي
البرلماني الروسي
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اتهم البرلماني الروسي يوري أولينيكوف أوروبا بأنها تضع السياسة، وليس حياة المواطنين، فوق كل شيء آخر.
وقال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للشئون الدولية في الجمعية الاتحادية الروسية، الأحد إن أوروبا تنتهج معايير مزدوجة، ونحن نتحدث عنها منذ 20 عامًا ونلاحظ ذلك في كل مجال سواء ما يسمى بالديمقراطية والمساواة والحقوق للأسف لا تنظر أوروبا اليوم إلى أذربيجان وروسيا على أنهما شركاء على قدم المساواة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، وضعت أوروبا السياسة فوق كل شيء آخر، ولا تفكر في المصلحة العامة أو حياة المواطنين، بل كل ما يهمها المصالح السياسية، وهو ما تسبب في الفضيحة المتعلقة بالحسابات الخاطئة لتوزيع لقاحات كوفيد- 19 بناء على مبادرة (كوفاكس)".

وأشار أولينيكوف إلى أن الغرب يسعى باستمرار لحرمان أي دولة أخرى من فرصة التحدث على قدم المساواة، معربًا عن دعمه للقرار الذي قدمته أذربيجان والذي تم تمريره في الأمم المتحدة ويطالب بالمساواة في توزيع لقاحات كورونا وتمويلات البرامج الطبية.

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