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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نيفين جامع: سحب 890 قطعة أرض في 12 محافظة لعدم جدية المستثمرين

الأحد 28/مارس/2021 - 05:41 م
نيفين جامع
نيفين جامع
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء صياغة اللائحة التفنيذية لقانون 95 لسنة 2018 الخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تستهدف تقديم مزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق، مشيرةً إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة مع نهاية شهر إبريل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة والمهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة إنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية، حيث تستهدف الوزارة إتاحة الأراضي الصناعية في كافة المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

وأوضحت الوزيرة أنرئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارتي الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار والرقابة الإدارية لحصر كافة الأراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في إقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة بـ12 محافظة سيتم سحبها.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من الحصر في كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية.

وحول جهود الوزارة لحل مشاكل المستثمرين أوضحت أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب بجانب عدد من ممثلي القطاع الخاص لوضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً إلى أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال أسبوعين.

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