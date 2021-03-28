مجلس إدارة المناطق الصناعية بالبحيرة يوافق على 34 طلبًا من مستثمرين لاستكمال مشروعاتهم

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية خلال اجتماعه اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد بدر السكرتير المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة على ٣٤ طلب مقدم من عدد من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لاستكمال مشروعاتهم فى العديد من المجالات وإثبات جديتهم.كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم تخصيص أراض لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون ٣٣٢ مشروعا بدأ الإنتاج بعدد ٤٣ مشروعا، وجار تسليم الأرض لعدد ٢٤ مشروعا أخرى جارى السير فى الإجراءات وإنشاء عدد آخر.كما بلغ عدد المشروعات التي تم تخصيص أراض لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى ٦٩ مشروعا بدأ الإنتاج بعدد ٤ مشروعات وجار التشطيبات لعدد ٦ مشروعات أخرى.. بالإضافة إلى ٥ مشروعات بالتشغيل التجريبي وجار السير فى الإجراءات والإنشاء لباقي المشروعات.وأكد اللواء هشام آمنة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.