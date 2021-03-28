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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أسباب شخصية».. لماذا يسيطر الموت على قصائد محمود درويش؟

الأحد 28/مارس/2021 - 07:32 م
محمود درويش
محمود درويش
آلاء حسن
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«قرائي على دراية بالعذاب الذي أعيشه لأطور أعمالي وهم دائما في عقلي وقلبي».. هكذا قال الشاعر الراحل محمود درويش في حوار له بمجلة «ستار» الأمريكية، التي كانت قد أفردت له ملفا خاصا عرضت فيه رحلته الشعرية وتعليمه بداية من قرية دير الأسد واضطراره للرحيل مع أسرته بعد هجوم 1948، موضحا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مفتوح، ولن ينتهي بسهولة ويلزم على الفلسطينيين طلب تسوية مناسبة لإنهاء الصراع بدلا من تضييع الوقت بحثا عن السلام.

دائما ما تشيع كلمات الحب والموت في قصائده وتحديدا الأخيرة منها، وهذا ما أكده في الحوار، موضحا أنها جاءت انعكاسا لحالته المرضية التي طالت والصراع مع الموت والبحث عن الحب في رأيه هو بحث عن الحياة، مضيفا أن الموت يسيطر على قصائده لأسباب شخصية.

وذكرت المجلة أن مجموعة قصائد "أحد عشر كوكبا"لدرويش هي من أفضل أعماله، لأنها تعبر عن الأداء الملحمي وتركز على التغييرات التاريخية الكبرى في التاريخ البشري والثقافة العربية مثل اكتشاف أمريكا وطرد العرب من الأندلس، وعلق درويش على ذلك بقوله: تذكرني قراءاتي الخاصة للتاريخ العربي دائما بهروبنا من الواقع.. لذا أضم في أعمالي الملحمية أحداث تاريخية ورغم أن عصر الشعر الملحمي لم يعد له وجود لأنه سرد قومي لقصة صراع حتى نهايته، ولا زال الصراع مستمرا.

وكان قد قسم النقاد مراحل شعر درويش إلى عدة أقسام يجمع بينها علاقة الشاعر بوطنه وبقضيته "القضية الفلسطينية" وبالمنفى وترك الديار وكل ذلك في ظل علاقته بالذات، فالناقد محمد فكري الجزار قسم شعر درويش إلى ثلاثة أقسام؛ الأولى وهي مرحلة تواجده في الوطن، التي تشمل بدايات تكوين الشاعر ووعيه بقضية وطنه وتشكيل الانتماء لهذا الوطن في ظل الاحتلال، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الوعي الثوري والتي امتدت إلى عام 1982 حيث الخروج من بيروت وفيها تم تنظيم مشاعر الشاعر التي كانت قد تكونت لديه في المرحلة الأولى، أما الثالثة فهي مرحلة الوعي الممكن والحلم الإنساني.

بينما قسم الناقد حسين حمزة شعر درويش إلى ثلاث مراحل انطلاقًا من علاقة الشاعر بنصه الشعري فنيًا، وبخارج نصه أيديولوجيا، أي كيف انتقل درويش من ماركسية في المرحلة الأولى إلى قومية عربية في المرحلة الثانية، وإلى الفكر الكوني الإنساني في المرحلة الثالثة دون إغفال فلسطينيته.

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