محافظ جنوب سيناء: ريادة الأعمال قاطرة التنمية الحقيقية في مصر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ريادة الأعمال هى قاطرة التنمية الحقيقية في مصر وهناك تعاون مشترك ودائم بين المحافظة وجميع الجامعات التي تدعم هذا القطاع.أضاف فودة أن الشباب المصري، الآن، يعيش في العصر الذهبي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ومنحهم فرصة تولي أعلى المناصب القيادية، فأصبح لدينا نواب محافظين لم يتجاوز عمرهم 28 عامًا، وفي سابقة هى الأولي من نوعها بمصر، مؤكدًا أن هناك فرص ذهبية للشباب يجب أن يغتنومها في ظل اهتمام الرئيس بالكوادر الشبابية.جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات، اليوم، رالي مصر الخامس لريادة الأعمال بمدينة شرم الشيه تحت رعاية جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الذي ينظمه مركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تزامنا مع الاحتفال بمرور 76 عامًا علي تأسيس الجامعة العربية.قال فودة إن المؤتمر سيشهد تدشين مبادرة عيشها في مصر لدعم السياحة الداخلية والعربية، داعيًا كافة الحضور في المؤتمر بدعم مدينة شرم الشيخ في ظل احتفاظها بمكانتها السياحية وإقبال السائحين عليها رغم جائحة كورونا.وقال المحافظ إن جنوب سيناء تشهد جهودًا كبيرة في مجالات التنمية المختلفة خاصة مع نجاح مصر في محاربة الارهاب والقضاء عليه بنسبة كبيرة بفضل جعود الجيش المصري في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن مما ساهم في دعم جهود التنمية الشاملة.وقال فودة إن شرم الشيخ ترحب بإقامة جميع الفعاليات بها وتقديم أوجه الدعم لنجاح أي فاعلية، مشيرًا إلى أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة تمثلان نحو 60%من حجم السياحة في مصر.