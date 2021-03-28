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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لأول مرة في التاريخ.. بطل مصري يسعى لعبور المانش بالزعانف

الأحد 28/مارس/2021 - 05:32 م
السباح العالمي سيد
السباح العالمي سيد الباروكي
حسن الهتهوتي ونور أيمن
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يسعى السباح العالمي سيد الباروكي ابن محافظة الإسماعيلية، إلى خوض مغامرة للمرة الأولى في التاريخ بعبور بحر المانش في فرنسا بالزعانف، ساعيًا من خلال محاولته هذه إلى تحطيم رقم قياسي عالمي ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ولاقى الإعلان عن خوض «الباروكي» للمغامرة، احتفاءً كبيرًا بين أصدقاءه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين التشجيع له للمُضي قُدمًا نحو رفع اسم مصر في مهمة رياضية جديدة.

وتمكن الباروكي من السباحة في نهر النيل بالزعانف، لمسافة 35 كيلومتر، مع وضد التيار، في زمن 6 ساعات وعشرون دقيقة، ضمن استعداداته لعبور بحر المانش.

ويواصل البطل المصري والسباح العالمي، تدريباته في محافظة الاسماعيلية من أجل الجاهزية لخوض المهمة، والتدريب في أجواء تُشابه الظروف المتوقع أن يواجهها خلال سباحته في المانش.

ومن المتوقع أن تنطلق الفعاليات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، ويسعى «الباروكي» لأن يكون أول سباح في العالم يعوم لأكثر من 20 كيلومتر بالزعانف.

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