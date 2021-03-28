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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 40 طن مخلفات زراعية بقرية البرجاية بالمنيا

الأحد 28/مارس/2021 - 05:24 م
مخلفات زراعية بقرية
مخلفات زراعية بقرية البرجاية
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة وقامت برفع 40 طن تراكمات زراعية وقمامة كما أزالت الوحدة المحلية لقرية دمشير حالة تعدي بالبناء المخالف علي أرض زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عماد محمود أحمد رئيس قرية البرجاية، أنه في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع القرية ولإيجاد بيئة نظيفة منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيرس كورونا، تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتي قدرت اليوم بـ40 طن من المخلفات الزراعية وتراكمات القمامة بقري دماريس والبرجاية والترعة الدماريسية مؤكد على مواصلة أعمال النظافة بالقرى التابعة لقرية البرجاية وبطريق مصر أسوان الزراعي.

وأوضح حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، أنه في ضوء توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا بتسيير دوريات متابعة بالقرى والنجوع والعزب على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أي بناء مخالف بدون ترخيص، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، فيما يخص هذا الأمر تم رصد حالة تعدي بالبناء على أرض زراعية بقرية ادموا وعلى الفور وبناء تعليمات رئيس المدينة تم التوجيه لإزالة المخالفة والتي بلغت مساحتها 175 مترا وتم التنسيق مع الإدارة الزراعية (الجمعية الزراعية) في اتخاذ الإجراء القانوني ومصادرة معدات ومواد البناء المستخدمة.

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