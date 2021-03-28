«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

"التجاعيد وندوب" المرتسمة على وجهها لم تكن أبدًا مجرد ملامح عادية حتى أنه عندما يتم وصفها بهذا الشكل فقد يكون وصفًا خاطئًا، حيث إنه مع النظر لكل خطً منها نجده يحكي عن سنوات من الكفاح والتعب والتضحيات التي لا تعد ولا تحصى من أجل تربية ابناءها وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أبرزها الطعام والشراب دون النظر لأي وسائل للرفاهية نظرًا لمعاناتهم بسبب الظروف الاجتماعية.ومع ذكرى "عيد الأم" بشهر مارس الحالي، توجهت "الدستور" لنجع الزويدية بمدينة البصيلية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، لتحاور أكبر معمرة بالنجع، والتي تبلغ من العمر 107 أعوام، عن حياتها وأحفادها بالإضافة إلى المعاناة التي تعيش بها حاليًا.تحت أسقف مغطاه من أخشاب النخيل أو ما يطلق عليها "فلوق النخيل" والجريد، ومنزل مبنى من الطين المعروف بـ"الطوب الأخضر"، وحوائط مليئة بالتشققات والتصدعات تعيش المعمرة فاطمة عيسى منصور، المعروفة باسم "أم خميس"، برفقة ابنتها المطلقة التي تبلغ من العمر ٥٥ عامًا، فضلًا عن نجلها المقيم في غرفة بالطابق العلوي للمنزل برفقة أسرته.وبتجولنا داخل منزلها نجده خالي تمامًا من كافة وسائل الرفاهية والعيشة الكريمة أيضًا، حيث إنها تعيش داخل غرفة وتجلس على سرير خشبي صغير غير مريح مفروش عليه مفرش مصنوع من الخيوط معروف باسم "كليم" في زاوية محددة، وتضع فوق الحائط الذي بجانبها مجموعة من "الغرابيل" متعددة الاستخدامات، التي تستخدمها في الأعمال المنزلية فقط، نظرًا لعدم قدرتها على الخروج من المنزل وبيع المنتجات التي تصنعها مثلما كان الحال في الماضي، نظرًا لتقدم العمر.تقول المعمرة فاطمة عيسى منصور "أم خميس"، إن لديها 3 أبناء وهم ولد وبنتين، وأنها تعيش في منزلها برفقة نجلتها المطلقة، ونجلها وأسرته يقيمون في غرفة بالطابق العلوي من المنزل، وأن زوجها توفي في عام ٢٠٠٦، وكان يعمل ضمن العمالة الموسمية في موسم حصاد القصب، وكانت يتحمل مسئولية المنزل، ولكنها كانت تساعده لتلبية احتياجات أبناءهم، موضحة أنها كانت تعمل في بيع السمن، حيث إنها كانت تصنعها بنفسها من لبن الجاموس، بجانب الأعمال الأخرى التي كانت تبيعها حتى تساهم في مصروفات المنزل، إلا أنها في الوقت الحالي لا تستطيع تأديتها لكبر سنها.وأضافت لـ'' الدستور''، أن لديها 8 أحفاد، 3 أحفاد من نجلها خميس، و5 آخرون من نجلتها، وأنها مازالت حتى الوقت الحالي تؤدي بعض الأعمال المنزلية التي لا تحتاج إلى مجهود والحركة من مكانها والتي تشمل غربلة الدقيق، والملوخية والغلة، لذلك تحرص على وضع الغرابيل المخصصة لهم أعلى الحائط التي تنام بجنبه، بهدف الحفاظ عليه، ولقربه منها في حين احتاجته يوصله احد احفادها لها.وأوضحت "أم خميس" أنها في الوقت الحالي ليس لديها القدرة على الحركة من مكانها نظرًا لكبر السن، إلا أن وسيلتها الوحيدة للترفيه الاتكاء على نجلتها لكي تجلس أمام باب المنزل حتى تستطيع الجلوس ورؤية الشمس، مشيرة إلى أنها على الرغم من ذلك لا تستطيع التأخر عن تأديتها لدورها الوطني خلال العمليات الانتخابية وتحرص على الذهاب للأداء بصوتها للمرشح المناسب خاصة إذا كان من نفس بلدتها قائلة: "بقول أروح خلي ربنا ياخد بيدهم".وبخصوص معرفتها بانتشار فيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، أشارت إلى أنها لديها دراية بانتشار الفيروس، وأنه في الماضي كان هناك مرض الملاريا منتشر بنفس الشكل.وناشدت "أم خميس" المسئولين وعلى رأسهم محافظ أسوان بتوفير حياة كريمة لها نظرًا لكبر سنها وضيق الحياة المعيشية التي تعاني منها هي وأسرتها، حيث إنها تحصل على معاش بمبلغ ١٠٠٠ جنيه تقتسمه هي وابنتها المطلقة، ولكنه لا يكفي توفير أي أوجه للرعاية الصحية أو الاجتماعية لها ولأسرتها المقيمة معها في نفس المنزل، بجانب مصروفات فواتير الكهرباء والمياه، قائلة "مش قادرة نوكلهم المعاش أنا وبنتي بنقسمه بعد ما كان ليا لوحدي، والأكل غالي زمان كان كيلو اللحمة رخيص دلوقتي النص كيلو بـ ٥٠ جنيها، الفلوس بتخلص ومش بتكفي، وعيوني وجعاني ورجلي ومش عارفه أروح للدكتور''.بينما أوضح خميس محمد علي حسن، نجل المعمرة، إن والدته من مواليد شهر 3 عام ١٩١٤م، وأنه يعيش برفقتها هو وزوجته وأبناءه الـ ٣، وشقيقته أيضًا بنفس المنزل، إلا أن منزلهم يفتقد كافة الاحتياجات الأساسية للعيش بحياة كريمة، حيث إنهم يعانون من قلة الإمكانيات في الوقت الحالي.واستكمل لـ"الدستور"، أن والدته كافحت لتربيتهم حتى بعد وفاة والدها، إلا أنها في الوقت الحالي لا تستطيع الحركة بمفردها ولا تخرج مثلما كان يحدث في الماضي، وخروجها يقتصر على الجلوس بجانب باب منزلها فقط، لافتًا إلى أنها بكامل قواها العقلية، وأنها كان لديها أخ وأخت ولكنهم كانا يقيمون بالسودان وتوفوا منذ سنوات.وتابع أن ظروفهم الاجتماعية صعبة للغاية وليس لديهم القدرة على بناء المنزل بعد تصدعه وظهور التشققات على الحوائط، وأنه ليس لديه عمل ونظرًا لأنه لديه إعاقة كان يحصل على معاش تكافل وكرامة، ولكن خلال الفترة الأخيرة تم وقف المعاش الذي كان يحصل عليه، لأجل سبب غير صحيح، وأنه تقدم بتظلم لإعادته ولم يكن هناك أي جديد، ما أدى إلى تدهور حالتهم الاجتماعية بشكل أكبر.واختتم حديثه لـ"الدستور" بمناشدة المسئولين بمساعدتهم لحل مشكلة المعاش التي أثرها تم إيقافه عن صرفه وزوجته أيضًا، ما أدى إلى تدهور الحالة الاجتماعية الخاصة بهم، حيث إنه لديه أطفال ويطمح هو وأسرته في أن يعيش حياه كريمة، موضحًا أنه تقدم بأورق التظلم لمديرية التضامن الاجتماعي الخاصة بالمعاش ولكن لم يكن هناك أي حلول تم تقديمها أبدًا.ومن جهة أخرى قال رمضان أبو زيد، أحد أهالي نجع الزويدية بإدفو، إن المعمرة فاطمة لها قصة كفاح طويلة، وأنها منذ زمن قريب فقط امتنعت النزول إلى السوق لبيع منتجاتها ما يقرب من ٥ سنوات، نظرًا لعوامل كبر السن، موضحًا أنها كانت تتبيع بالأسواق: السمن، والأطباق أيضًا لتوفير الاحتياجات الأساسية لها ولأولادها.وأضاف لـ"الدستور"، أنها محبوبة بين أهالي القرية، لأنها فكاهية وتحب الضحك، لذلك أهالي القرية يحبونها ويحرصوا على زيارتها خاصة في المناسبات، مشيرًا إلى أنها معروفة بين أهالي القرية نظرا لعمرها، وتعد هي أكبر معمرة في نجع "الزويدية"، مستطردا: "هي معروفة علشان سنها كبير وده بيبقى حاجه نادرة".وأشار إلى أنها مازالت حتى الوقت الحالي تتمتع بصحتها ولا تحصل على أي أدوية وتعتمد دائمًا على العلاج بالطب البديل وهو الأعشاب، وأنها أخبرته أثناء حديثه معها أنها لم تحصل على أي حقن طيلة عمرها.