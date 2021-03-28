1881 إصابة بكورونا و9 وفيات في نيودلهي

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657 ألفا و715 حالة.وأوضحت إدارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و6 حالات.وأضافت أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ 7 آلاف و545 حالة، بينها 4 آلاف و237 حالة في عزل منزلي.