انتظام العمل بمصلحة الجمارك بعد إخماد حريق محدود

أكدت مصلحة الجمارك انتظام العمل بديوان عام المصلحة عقب نجاح فرق الأمن الإدارى بوزارة المالية فى إخماد حريق محدود جدًا شبّ فى مخزن صغير، موضحة أنه لم ينجم عن الحريق أي خسائر بشرية أو تلفيات مادية.أشادت مصلحة الجمارك بسرعة تجاوب رجال الدفاع المدني، وحضورهم لمقر الحريق في الحال، حيث تبين أنه تم إخماد ألسنة النيران قبيل وصولهم.