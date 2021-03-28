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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انتظام العمل بمصلحة الجمارك بعد إخماد حريق محدود

الأحد 28/مارس/2021 - 05:58 م
مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك
راندا التوني
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أكدت مصلحة الجمارك انتظام العمل بديوان عام المصلحة عقب نجاح فرق الأمن الإدارى بوزارة المالية فى إخماد حريق محدود جدًا شبّ فى مخزن صغير، موضحة أنه لم ينجم عن الحريق أي خسائر بشرية أو تلفيات مادية.

أشادت مصلحة الجمارك بسرعة تجاوب رجال الدفاع المدني، وحضورهم لمقر الحريق في الحال، حيث تبين أنه تم إخماد ألسنة النيران قبيل وصولهم.

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