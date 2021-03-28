1700 إصابة و29 وفاة بكورونا في اليابان

أعلنت اليابان تسجيل أكثر من 1700 إصابة جديدة و29 وفاة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الأحد، أن تزايد الإصابات بالفيروس ظهر بالعاصمة طوكيو وثلاث محافظات مجاورة بعد أسبوع من رفع حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الإصابة في مناطق لم يفرض بها حالة الطوارئ.وكانت حكومة العاصمة طوكيو، أعلنت اليوم تسجيل 313 إصابة جديدة، في زيادة بنحو 57 حالة عن الأعداد التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي.