السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ ٢٠٢١.ويتضمن القانون فتح اعتماد اضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة بمبلغ ملياري جنيه بالباب السابع وحيازة الأصول المالية والمحلية والأجنبية.وتُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ ملياري جنيه.نشر القانون في الجريدة الرسمية.