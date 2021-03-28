رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المشدد 15 عاما لعامل ضرب شقيقه حتى الموت بالقليوبية

الأحد 28/مارس/2021 - 05:17 م
محكمة
محكمة
كتب صلاح حسنى
طباعة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني ومحمود خليل وأمانة سر أشرف حسن بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة الضرب المفضي إلى موت شقيقه في القناطر الخيرية.

ترجع وقائع القضية إلى وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه المقيمين بذات المسكن لقيام المتهم بتربية الكلاب واعتراض المجني عليه وزوجته على ذلك لقيام الكلب بالتعرض لهما في أثناء النزول والصعود على سلم العقار وطلب المجني عليه من شقيقه المتهم أكثر من مرة إيجاد مكان آخر للكلب أو إبعاده عن المنزل ولكن دون جدوى.

فحدثت مشادة بين المجني عليه والمتهم واشتبك الاثنان على إثر ذلك، فقام الأخير بالتعدي على المجنى عليه بالضرب وطعنه عدة طعنات نافذة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

السيسى يؤكد لـ ماكرون تمسك مصر باتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

«الصحة»: استمرار التسجيل للحصول على لقاحات كورونا


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

يا عمّْيا عمّ

زهرة القرنفل