المشدد 15 عاما لعامل ضرب شقيقه حتى الموت بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني ومحمود خليل وأمانة سر أشرف حسن بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة الضرب المفضي إلى موت شقيقه في القناطر الخيرية.ترجع وقائع القضية إلى وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه المقيمين بذات المسكن لقيام المتهم بتربية الكلاب واعتراض المجني عليه وزوجته على ذلك لقيام الكلب بالتعرض لهما في أثناء النزول والصعود على سلم العقار وطلب المجني عليه من شقيقه المتهم أكثر من مرة إيجاد مكان آخر للكلب أو إبعاده عن المنزل ولكن دون جدوى.فحدثت مشادة بين المجني عليه والمتهم واشتبك الاثنان على إثر ذلك، فقام الأخير بالتعدي على المجنى عليه بالضرب وطعنه عدة طعنات نافذة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتهوعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.